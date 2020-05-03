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Більше 10 тисяч випадків COVID-19 за добу: Росія обійшла Францію за кількістю заражених

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кількість тих, хто заразилися новою коронавирусною інфекцією в Росії зросла за останню добу на 10 633, зараз налічується 134 687 інфікованих у всіх регіонах країни. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі з поширенням нової коронавірусної інфекції, передає УНН.

Більше 10 тисяч випадків COVID-19 за добу: Росія обійшла Францію за кількістю заражених

ЗМІ зазначає, що Росія обійшла Францію і вийшла на шосте місце в світі за кількістю випадків зараження. Одужали на даний момент 16 639 осіб, 1 280 осіб померли.

Згідно з останніми даними, добове зростання становило 8,6%.

Нові випадки виявлені у 85 регіонах, в тому числі 5948 випадків в Москві (добове зростання в столиці становило 9,5%), 822 в Московській області, 295 у Санкт-Петербурзв, 252 в Нижегородській області, 238 в Мурманській області, 136 в Дагестані.

За добу підтверджені 58 летальних випадків: 34 в Москві, по два в Московській області, Інгушетії, Нижегородській області, Красноярському краї, Північної Осетії і Ямало-Ненецькій АТ. По одній людині померли в Санкт-Петербурзі, Ставропольському краї, республіках Дагестан, Марій Ел, Якутія, Адигея, Калмикія, окупованому Севастополі, а також Волгоградській, Тульській, Орловській і Іванівській областях.

Як повідомляв УНН, більше 2,9 тис. випадків зараження коронавірусом виявлено в Збройних силах і військових навчальних закладах РФ з березня по 2 травня.

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