Более 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки: Россия обошла Францию по числу зараженных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 633, сейчас насчитывается 134 687 инфицированных во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции, передаёт УНН.
СМИ отмечает, что Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения. Выздоровели на данный момент 16 639 человек, 1 280 человек умерли.
Согласно последним данным, суточный рост составил 8,6%.
Новые случаи выявлены в 85 регионах, в том числе 5948 случаев в Москве (суточный рост в столице составил 9,5%), 822 в Московской области, 295 в Санкт-Петербург, 252 в Нижегородской области, 238 в Мурманской области, 136 в Дагестане.
За сутки подтверждены 58 летальных случаев: 34 в Москве, по два в Московской области, Ингушетии, Нижегородской области, Красноярском крае, Северной Осетии и Ямало-Ненецком АО. По одному человеку скончались в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, республиках Дагестан, Марий Эл, Якутия, Адыгея, Калмыкия, оккупированном Севастополе, а также Волгоградской, Тульской, Орловской и Ивановской областях.
Как сообщал УНН, более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ с марта по 2 мая.