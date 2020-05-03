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В армии и военных учебных заведениях РФ более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом

Киев • УНН

 • 12581 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ с марта по 2 мая. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России, опубликованном в субботу, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

В армии и военных учебных заведениях РФ более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом

Сообщается, что более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом было выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ с марта по 2 мая, согласно бюллетеню.

В Минобороны также уточнили, что с марта по 2 мая выздоровели более 160 человек.

Как рассказали в военном ведомстве, один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, а в состоянии средней тяжести - 14 человек. У остальных военных заболевание проходит без симптомов.

Как сообщал УНН, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляет, что российская милитаризация оккупированного Крыма создает угрозы распространения эпидемии коронавируса.

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