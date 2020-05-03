В армии и военных учебных заведениях РФ более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ с марта по 2 мая. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России, опубликованном в субботу, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом было выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ с марта по 2 мая, согласно бюллетеню.
В Минобороны также уточнили, что с марта по 2 мая выздоровели более 160 человек.
Как рассказали в военном ведомстве, один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, а в состоянии средней тяжести - 14 человек. У остальных военных заболевание проходит без симптомов.
Как сообщал УНН, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявляет, что российская милитаризация оккупированного Крыма создает угрозы распространения эпидемии коронавируса.