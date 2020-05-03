В армії і військових навчальних закладах РФ понад 2,9 тис. заражених коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Понад 2,9 тис. випадків зараження коронавірусом виявлено в Збройних силах і військових навчальних закладах РФ з березня по 2 травня. Про це йдеться в бюлетені Міноборони Росії, опублікованому в суботу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що понад 2,9 тис. випадків зараження коронавірусом було виявлено в Збройних силах і військових навчальних закладах РФ з березня по 2 травня, згідно з бюлетенем.
У Міноборони також уточнили, що з березня по 2 травня одужали понад 160 людей.
Як розповіли у військовому відомстві, один військовослужбовець перебуває у важкому стані, а в стані середньої тяжкості - 14 осіб. У решти військових захворювання проходить без симптомів.
Як повідомляв УНН, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявляє, що російська мілітаризація окупованого Криму створює загрози поширення епідемії коронавирусу.