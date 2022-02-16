Білоруський аташе відвідав військові навчання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Білорусь в Україні взяв участь у Дні почесних гостей у рамках навчання "Заметіль-2022". Про це повідомило в середу Міністерство оборони Республіки, пише УНН.
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"16 лютого аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Білорусь в Україні полковник Ігор Шматок взяв участь у Дні почесних гостей в рамках навчання "Заметіль-2022", яке проходить на території України", - повідомили у відомстві.
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Відзначається, що даний крок був здійснений в рамках домовленостей білоруського і українського оборонних відомств, спрямованих на "підвищення транспарентності і довіри між двома сусідніми державами і зниження градуса напруженості в регіоні".
Раніше сьогодні візит аташе анонсував Міністр оборони України Олексій Резніков.
Нагадаємо
По всій території України тривають військові навчання "Заметіль-2022", а в Республіці Білорусь тривали білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022".
Міністри оборони України та Білорусі 14 лютого поспілкувалися та обговорили можливість відновлення взаємного діалогу, а також про взаємні відвідини військовими аташе навчань.