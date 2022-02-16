Белорусский атташе посетил военные учения в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Беларусь в Украине принял участие в Дне почетных гостей в рамках учения "Метель-2022". Об этом сообщило в среду министерство обороны Республики, пишет УНН.
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"16 февраля атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Беларусь в Украине полковник Игорь Шматок принял участие в Дне почетных гостей в рамках учения "Метель-2022", которое проходит на территории Украины", - сообщили в ведомстве.
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Отмечается, что данный шаг был осуществлен в рамках договоренностей белорусского и украинского оборонных ведомств, направленных на "повышение транспарентности и доверия между двумя соседними государствами и снижение градуса напряженности в регионе".
Ранее сегодня визит атташе анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников.
Напомним
По всей территории Украины продолжаются военные учения “Метель-2022”, а в Республике Беларусь продолжались белорусско-российских учений “Союзная решительность-2022”.
Министры обороны Украины и Беларуси 14 февраля пообщались и обсудили возможность возобновления взаимного диалога, а также о взаимных посещениях военными атташе учений.