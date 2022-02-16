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Белорусский атташе посетит военные учения в Ровенской области – министр

Белорусский атташе посетит военные учения в Ровенской области – министр

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня атташе Беларуси посетит военные учения в Ровенской области, информирует УНН.

Детали

“Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Беларуси. Сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на обучение в Ровно”, - сообщил министр.

Резников отметил, что подобные шаги направлены на укрепление взаимного доверия между Украиной и Беларусью.

Он также напомнил, что общался с белорусским министром обороны и тот заверил в отсутствии какой-либо угрозы со стороны его государства.

Напомним

По всей территории Украины продолжаются военные учения “Метель - 2022”, а в Республике Беларусь продолжались белорусско-российских учений “Союзная решительность — 2022”.

Министры обороны Украины и Беларуси 14 февраля пообщались и обсудили возможность возобновления взаимного диалога, а также о взаимных посещениях военными атташе учений.

Дополнение

10 февраля на общевоенных полигонах вооруженных сил Республики Беларусь началась активная фаза широкомасштабных военных учений “Союзная решительность-2022” с участием военных сил и техники Российской Федерации. Продлятся учения до 20 февраля.

В последние месяцы Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты в Беларуси. Москва и Минск согласовали совместную военную доктрину для своего интеграционного проекта “Союзное государство”. Российские военные самолеты сейчас регулярно патрулируют белорусскую границу.

В прошлом году две страны открыли совместный учебный центр в Гродно на западе Беларуси.

Ожидается, что 27 февраля в Беларуси состоится референдум по изменению Конституции. Изменения будут включать отмену ее формального статуса “нейтральной” страны и “безъядерной зоны".

Кремль заявил, что российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны после окончания учений.

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