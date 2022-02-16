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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The Washington Post

Білоруський аташе відвідає військові навчання на Рівненщині – міністр

Білоруський аташе відвідає військові навчання на Рівненщині – міністр

Київ • УНН

 • 18226 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні аташе Білорусі відвідає військові навчання у Рівненській області, інформує УНН.

Деталі

“Наш аташе з питань оборони вчора відвідав навчання у Білорусі. Сьогодні ми будемо приймати в гості білоруського аташе на навчання у Рівному”, - повідомив міністр.

Резніков зазначив, що подібні кроки спрямовані на зміцнення взаємної довіри між Україною та Білоруссю.

Він також нагадав, що спілкувався з білоруським міністром оборони і той запевнив у відсутності будь-якої загрози з боку його держави. 

Нагадаємо

По всій території України тривають військові навчання “Заметіль - 2022”, а у Республіці Білорусь тривали білорусько-російських навчань “Союзна рішучість — 2022”.

Міністри оборони України та Білорусі 14 лютого поспілкувалися та обговорили можливість відновлення взаємного діалогу, а також про взаємні відвідування військовими аташе навчань.

Доповнення

10 лютого на загальновійськових полігонах збройних сил Республіки Білорусь розпочалася активна фаза широкомасштабних військових навчань “Союзна рішучість-2022” за участю військових сил і техніки Російської Федерації. Триватимуть навчання до 20 лютого.

Останніми місяцями Лукашенко публічно запропонував розмістити російські ядерні ракети в Білорусі. Москва та Мінськ погодили спільну військову доктрину для свого інтеграційного проекту “Союзна держава”. Російські військові літаки зараз регулярно патрулюють білоруський кордон.

Минулого року дві країни відкрили спільний навчальний центр у Гродно на заході Білорусі.

Очікується, що 27 лютого у Білорусі відбудеться референдум щодо зміни Конституції. Зміни включатимуть скасування її формального статусу “нейтральної” країни та “без’ядерної” зони.

Кремль заявив, що російські війська повернуться у свої постійні гарнізони після закінчення навчань.

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