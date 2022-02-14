"Заради відновлення атмосфери діалогу": Резніков провів розмову з міністром оборони Білорусі

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“Бесіда відбулась заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні. Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією пресслужби, Резніков поінформував білоруського міністра про хід командно-штабних навчань “Заметіль — 2022”, підкресливши їх оборонний характер.

“З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань “Заметіль — 2022”, а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань “Союзна рішучість — 2022”, — сказано в повідомленні.

Міністри також, як повідомляється, домовились про продовження контактів “з метою розвитку відносин в оборонній сфери в дусі добросусідства”.

“Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці”, — сказав Резніков.

Доповнення

10 лютого на загальновійськових полігонах збройних сил Республіки Білорусь розпочалася активна фаза широкомасштабних військових навчань “Союзна рішучість-2022” за участю військових сил і техніки Російської Федерації. Триватимуть навчання до 20 лютого.

Останніми місяцями Лукашенко публічно запропонував розмістити російські ядерні ракети в Білорусі. Москва та Мінськ погодили спільну військову доктрину для свого інтеграційного проекту “Союзна держава”. Російські військові літаки зараз регулярно патрулюють білоруський кордон.

Минулого року дві країни відкрили спільний навчальний центр у Гродно на заході Білорусі.

Очікується, що 27 лютого у Білорусі відбудеться референдум щодо зміни Конституції. Зміни включатимуть скасування її формального статусу “нейтральної” країни та “без’ядерної” зони.

Кремль заявив, що російські війська повернуться у свої постійні гарнізони після закінчення навчань.