Білорусь заявила про посилення протиповітряної оборони на кордоні з Польщею

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Військові також провели тренування по взаємодії в повітрі сил єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії, зазначили у міністерстві. У ній брали участь винищувачі, а також два літаки Ту-22М3 повітряно-космічних сил Росії. Вони відпрацьовували патрулювання повітряного кордону і зв’язок з наземними пунктами управління.

“Такі польоти стратегічної бомбардувальної авіації. З сьогоднішнього дня будуть виконуватися на регулярній основі”, — заявили у Міноборони Білорусі. Цей захід пояснили “адекватним реагуванням” на повітряну і наземну обстановку.

Раніше

Нарощування військ ППО на кордоні Білорусі та ЄС відбулося після того, як 8 листопада групи нелегальних мігрантів попрямували в бік Польщі. Як повідомляло білоруське державне агентство БелТА, приблизно 1,5 тис. біженців, більшість з яких курди, планували перейти кордон з Польщею, щоб потрапити до Німеччини і отримати притулок.

Мігранти хотіли “привернути увагу міжнародної громадськості до дій Польщі в частині недотримання прав людини”, говорив російським журналістам представник Державного прикордонного комітету республіки Антон Бичковський. Він припустив, що концентрація збройних сил Польщі на кордоні нібито може призвести до провокацій.