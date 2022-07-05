білорусь заблокувала акції інвесторів із "недружніх країн"

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"З метою захисту інтересів республіки білорусь акції блокуються на депозитних рахунках їх власників за переліком на підставі наказу мінфіну про обмеження поводження з цінними паперами", - повідомляється на сайті білоруського Національного правового інтернет-порталу країни.

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Цей захід стосується пакетів акцій, що належать акціонерам з країн, які "вчиняють недружні дії щодо білоруських юридичних та/або фізичних осіб".

Їм заборонено розпоряджатися своїми акціями.

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