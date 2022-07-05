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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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білорусь заблокувала акції інвесторів із "недружніх країн"

білорусь заблокувала акції інвесторів із "недружніх країн"

Київ • УНН

 • 111784 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Влада білорусі заявила про заморожування іноземних пакетів акцій у 190 білоруських компаніях у відповідь на західні санкції, введені за порушення прав людини в білорусі та підтримку Мінськом російського вторгнення в Україну. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Цитата

"З метою захисту інтересів республіки білорусь акції блокуються на депозитних рахунках їх власників за переліком на підставі наказу мінфіну про обмеження поводження з цінними паперами", - повідомляється на сайті білоруського Національного правового інтернет-порталу країни.

Деталі

Цей захід стосується пакетів акцій, що належать акціонерам з країн, які "вчиняють недружні дії щодо білоруських юридичних та/або фізичних осіб".

Їм заборонено розпоряджатися своїми акціями.

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