юеларусь заблокировала акции инвесторов из "недружественных стран"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Власти беларуси заявили о замораживании иностранных пакетов акций в 190 белорусских компаниях в ответ на западные санкции, введенные за нарушение прав человека в беларуси и поддержку Минском российского вторжения в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
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"В целях защиты интересов республики белорусские акции блокируются на депозитных счетах их владельцев по перечню на основании приказа минфина об ограничении обращения с ценными бумагами", - сообщается на сайте белорусского Национального правового интернет-портала страны.
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Эта мера касается пакетов акций, принадлежащих акционерам из стран, которые "совершают недружественные действия в отношении белорусских юридических и/или физических лиц".
Им запрещено распоряжаться своими акциями.
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