юеларусь заблокировала акции инвесторов из "недружественных стран"

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"В целях защиты интересов республики белорусские акции блокируются на депозитных счетах их владельцев по перечню на основании приказа минфина об ограничении обращения с ценными бумагами", - сообщается на сайте белорусского Национального правового интернет-портала страны.

Детали

Эта мера касается пакетов акций, принадлежащих акционерам из стран, которые "совершают недружественные действия в отношении белорусских юридических и/или физических лиц".

Им запрещено распоряжаться своими акциями.

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