Білорус намагався провезти через кордон до Києва 330 ящиків сигарет

"Після перерахунку з’ясувалося, що автомобілем Mercedes громадянин Білорусі віз приховано в Україну 330 ящиків сигарет білоруського виробництва. Сигарети загальною кількістю понад 165 тисяч пачок було приховано серед плит з теплоізоляції із мінеральної вати. Автомобілем білорус прямував до Києва", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контрабандні товари вартістю близько 2 млн грн вилучили співробітники ДМС.

Як повідомляв УНН, у Чернівцях виявили близько 44 тис. пачок сигарет без акцизних марок, які контрабандисти зберігали в одному з гаражів і планували відправити до Румунії.