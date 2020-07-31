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19 березня, 18:42 • 40557 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87381 перегляди

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19 березня, 14:10 • 93915 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113972 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120548 перегляди

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Ексклюзив
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Білорус намагався провезти через кордон до Києва 330 ящиків сигарет

Білорус намагався провезти через кордон до Києва 330 ящиків сигарет

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У пункті пропуску "Нові Яриловичі" виявили велику партію сигарет, яку намагався провезти до України громадянин Білорусі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"Після перерахунку з’ясувалося, що автомобілем Mercedes громадянин Білорусі віз приховано в Україну 330 ящиків сигарет білоруського виробництва. Сигарети загальною кількістю понад 165 тисяч пачок було приховано серед плит з теплоізоляції із мінеральної вати. Автомобілем білорус прямував до Києва", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контрабандні товари вартістю близько 2 млн грн вилучили співробітники ДМС.

Як повідомляв УНН, у Чернівцях виявили близько 44 тис. пачок сигарет без акцизних марок, які контрабандисти зберігали в одному з гаражів і планували відправити до Румунії.

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