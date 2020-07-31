Белорус пытался провезти через границу в Киев 330 ящиков сигарет

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97501 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104324 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130311 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109372 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129647 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101780 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102494 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104348 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102023 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101525 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белорус пытался провезти через границу в Киев 330 ящиков сигарет

Белорус пытался провезти через границу в Киев 330 ящиков сигарет

Киев  •  УНН

 • 19598 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В пункте пропуска "Новые Яриловичи" обнаружили крупную партию сигарет, которую пытался провезти в Украину гражданин Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"После пересчета выяснилось, что автомобилем Mercedes гражданин Беларуси вез скрыто в Украину 330 ящиков сигарет белорусского производства. Сигареты в общем количестве более 165 тысяч пачек были скрыты среди плит теплоизоляции из минеральной ваты. Автомобилем белорус направлялся в Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабандные товары стоимостью около 2 млн грн изъяли сотрудники ГТС.

Как сообщал УНН, в Черновцах обнаружили около 44 тыс. пачек сигарет без акцизных марок, которые контрабандисты хранили в одном из гаражей и планировали отправить в Румынию.

Украинские Национальные Новости

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