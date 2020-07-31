Белорус пытался провезти через границу в Киев 330 ящиков сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В пункте пропуска "Новые Яриловичи" обнаружили крупную партию сигарет, которую пытался провезти в Украину гражданин Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"После пересчета выяснилось, что автомобилем Mercedes гражданин Беларуси вез скрыто в Украину 330 ящиков сигарет белорусского производства. Сигареты в общем количестве более 165 тысяч пачек были скрыты среди плит теплоизоляции из минеральной ваты. Автомобилем белорус направлялся в Киев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрабандные товары стоимостью около 2 млн грн изъяли сотрудники ГТС.
Как сообщал УНН, в Черновцах обнаружили около 44 тыс. пачек сигарет без акцизных марок, которые контрабандисты хранили в одном из гаражей и планировали отправить в Румынию.