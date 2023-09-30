"Намагаються прикритися": білорусь хоче організувати поїздку іноземного дипкорпусу до депортованих українських дітей - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Білоруська сторона 4 жовтня має намір організувати поїздку іноземного дипломатичного корпусу до українських дітей в білорусі, які були вивезені із тимчасово окупованих росією міст. В Україні закликали іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення в мінську, утриматися від участі в пропагандистській поїздці білоруського режиму. Про це ідеться у заяві МЗС, пише УНН.
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«За інформацією Міністерства закордонних справ України, 4 жовтня білоруська сторона має намір організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в мінську, т.зв. «місць проживання, навчання і оздоровлення» українських дітей в білорусі, які були вивезені із тимчасово окупованих росією міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України.
«Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин. Задля уникнення відповідальності посадові особи в білорусі намагаються прикритися міжнародними представниками. Закликаємо іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення в мінську, утриматися від участі в пропагандистській поїздці білоруського режиму», - закликає МЗС.
У МЗС наголосили, що як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду, продовжать роботу задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей.
Доповнення
В Офісі українського Омбудсмана повідомляли, що через територію білорусі росія здійснює депортацію українських дітей.
Білоруська опозиція заявляла, що лукашенко особисто причетний до депортації українських дітей.