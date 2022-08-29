Білий дім заявив, що загроза контрнаступу України вже вплинула на потенціал росії

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Кірбі, однак, зазначив, що незалежно від розміру, масштабу та розмаху останнього контрнаступу українці "вже вплинули на військовий потенціал росії".

"Бо росіянам довелося виводити ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше атакувати на півдні, - сказав Кірбі. - І тому їм довелося виснажити певні підрозділи … у певних районах на сході Донбасу, щоб відреагувати на те, що вони явно вважали загрозою контрнаступу, що насувається".

Кірбі також сказав, що росія "як і раніше має проблеми з кадрами" в Україні, і вона намагається розширити вербування бойовиків усередині росії, а також "переманити" деяких своїх призовників і контрактників на службу понад встановлені терміни.

Що говорить росія

Москва у понеділок визнала контрнаступ Києва на півдні України, але заявила, що українські війська "зазнали великих втрат і невдачі у спробі наступу".

"Українські сили в понеділок зробили спробу наступу в Миколаївській та Херсонській областях із трьох напрямків", - йдеться у повідомленні міноборони рф.

В ході боїв нібито було знищено "26 українських танків, 23 БМП, дев'ять інших ББМ і збито два штурмовики Су-25".