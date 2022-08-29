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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Белый дом заявил, что угроза контрнаступления Украины уже повлияла на потенциал россии

Киев • УНН

 • 305301 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Белый дом заявляет, что получил сообщение о том, что Украина начала контрнаступление против российских войск на юге Украины, но не хочет комментировать конкретные действия украинских войск, заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Белый дом заявил, что угроза контрнаступления Украины уже повлияла на потенциал россии

Детали

Кирби, однако, отметил, что независимо от размера, масштаба и размаха последнего контрнаступления украинцы "уже повлияли на военный потенциал россии".

"Ибо россиянам пришлось выводить ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге, - сказал Кирби. - И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения … в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали угрозой надвигающегося контрнаступления".

Кирби также сказал, что россия "по-прежнему испытывает проблемы с кадрами" в Украине, и она пытается расширить вербовку боевиков внутри россии, а также "переманить" некоторых своих призывников и контрактников на службу сверх установленных сроков.

Что говорит россия

Москва в понедельник признала контрнаступление Киева на юге Украины, но заявила, что украинские войска "понесли большие потери и неудачи в попытке наступления".

"Украинские силы в понедельник предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях по трем направлениям", - говорится в сообщении минобороны рф.

В ходе боев якобы было уничтожено "26 украинских танков, 23 БМП, девять других ББМ и сбиты два штурмовика Су-25".

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