Белый дом заявил, что угроза контрнаступления Украины уже повлияла на потенциал россии

Детали

Кирби, однако, отметил, что независимо от размера, масштаба и размаха последнего контрнаступления украинцы "уже повлияли на военный потенциал россии".

"Ибо россиянам пришлось выводить ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге, - сказал Кирби. - И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения … в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали угрозой надвигающегося контрнаступления".

Кирби также сказал, что россия "по-прежнему испытывает проблемы с кадрами" в Украине, и она пытается расширить вербовку боевиков внутри россии, а также "переманить" некоторых своих призывников и контрактников на службу сверх установленных сроков.

Что говорит россия

Москва в понедельник признала контрнаступление Киева на юге Украины, но заявила, что украинские войска "понесли большие потери и неудачи в попытке наступления".

"Украинские силы в понедельник предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях по трем направлениям", - говорится в сообщении минобороны рф.

В ходе боев якобы было уничтожено "26 украинских танков, 23 БМП, девять других ББМ и сбиты два штурмовика Су-25".