Білий дім відстежує польоти російських літаків біля Аляски
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У США відстежують польоти російських військових літаків біля берегів Аляски. Про це в п’ятницю, 21 квітня, заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на щоденному брифінгу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За його словами, США не вважають ці польоти чимось незвичайним, поки вони відбуваються з дотриманням міжнародних протоколів та правил.
“Але ми відстежуємо всі”, — додав він.
Представник командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) Джон Корнеліо, у свою чергу, заявив, що нічого провокаційного в польотах немає.
Як повідомляв УНН, два російських бомбардувальники Ту-95 знову пролетіли біля берегів Аляски.