Білий дім відстежує польоти російських літаків біля Аляски

За його словами, США не вважають ці польоти чимось незвичайним, поки вони відбуваються з дотриманням міжнародних протоколів та правил.

“Але ми відстежуємо всі”, — додав він.

Представник командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) Джон Корнеліо, у свою чергу, заявив, що нічого провокаційного в польотах немає.

Як повідомляв УНН, два російських бомбардувальники Ту-95 знову пролетіли біля берегів Аляски.