Белый дом отслеживает полеты российских самолетов у Аляски
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В США отслеживают полеты российских военных самолетов у берегов Аляски. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на ежедневном брифинге, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По его словам, США не считают эти полеты чем-то необычным, пока они происходят с соблюдением международных протоколов и правил.
“Но мы отслеживаем все”, — добавил он.
Представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Джон Корнелио, в свою очередь, заявил, что ничего провокационного в полетах нет.
Как сообщал УНН, два российских бомбардировщика Ту-95 снова пролетели у берегов Аляски .