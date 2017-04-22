Белый дом отслеживает полеты российских самолетов у Аляски

По его словам, США не считают эти полеты чем-то необычным, пока они происходят с соблюдением международных протоколов и правил.

“Но мы отслеживаем все”, — добавил он.

Представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Джон Корнелио, в свою очередь, заявил, что ничего провокационного в полетах нет.

Как сообщал УНН, два российских бомбардировщика Ту-95 снова пролетели у берегов Аляски .