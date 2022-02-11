Білий дім очікує, що Байден незабаром зателефонує Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Білому домі сподіваються, що незабаром президент США Джо Байден здзвониться з російським лідером Володимиром Путіним. Про це на брифінгу заявив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, передає УНН.
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Салліван додав, що Вашингтон готовий взаємодіяти з Москвою і продовжувати переговори щодо європейської безпеки.
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Раніше прессекретар Білого Дому Джен Псакі повідомляла, що Президент США Джо Байден цінує пряму взаємодію лідерів держави, проте в даний час даних про можливі контакти Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним немає.
Раніше
США стверджують, що Росія нарощує більше військ поблизу України, вторгнення можливе в будь-який момент.
Вашингтон вважає, що Росія може вибрати інші варіанти, ніж повномасштабне вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вірить, що президент Володимир Путін прийняв остаточне рішення, заявили чиновники.
Президент Джо Байден заявив, що не буде посилати війська для порятунку громадян США в разі нападу Росії.