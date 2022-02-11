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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 34161 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Білий дім очікує, що Байден незабаром зателефонує Путіну

Білий дім очікує, що Байден незабаром зателефонує Путіну

Київ • УНН

 • 21312 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Білому домі сподіваються, що незабаром президент США Джо Байден здзвониться з російським лідером Володимиром Путіним. Про це на брифінгу заявив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, передає УНН.

Деталі

Салліван додав, що Вашингтон готовий взаємодіяти з Москвою і продовжувати переговори щодо європейської безпеки.

Додамо

Раніше прессекретар Білого Дому Джен Псакі повідомляла, що Президент США Джо Байден цінує пряму взаємодію лідерів держави, проте в даний час даних про можливі контакти Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним немає.

Раніше

США стверджують, що Росія нарощує більше військ поблизу України, вторгнення можливе в будь-який момент.

Вашингтон вважає, що Росія може вибрати інші варіанти, ніж повномасштабне вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вірить, що президент Володимир Путін прийняв остаточне рішення, заявили чиновники.

Президент Джо Байден заявив, що не буде посилати війська для порятунку громадян США в разі нападу Росії.

Українські Національні Новини

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