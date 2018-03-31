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Білий дім: дії хуситів у Ємені ставлять під сумнів їх прагнення до мирного процесу

Київ • УНН

 • 11063 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Сполучені Штати вважають, що останні дії прихильників єменського бунтівного руху "Ансар Аллах" (хусити) ставлять під сумнів їх прихильність до мирного врегулювання ситуації в Ємені. Відповідну заяву поширила прес-служба Білого дому, передає УНН.

“Єменські хусити відповіли на спроби ООН по відновленню політичного процесу в Ємені погрозами здійснити нові безвідповідальні ракетні атаки на зразок тих, які були проведені в минулу неділю. Ці дії ставлять під сумнів прихильність хуситів мирному процесу”, — наголошується в документі. “Атаки знову демонструють, що іранський Корпус вартових ісламської революції (елітні частини Збройних Сил Іранської Ісламської республіки) продовжує перешкоджати виникаючому політичному процесу, а також сприяє ескалації військових дій і дестабілізації регіону шляхом поставки зброї хуситам та іншим”, — вважають у Вашингтоні.

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У ньому також підкреслюється, що американська адміністрація підтримує процес під егідою ООН, який може допомогти вирішити конфлікт в Ємені і принести мир і стабільність в регіон.

Минулої неділі ППО Саудівської Аравії перехопили і знищили сім запущених прихильниками “Ансар Аллах” балістичних ракет, у тому числі три в небі над Ер-Ріяд. В результаті ударів одна людина загинула і двоє отримали поранення. Королівство звинуватило Тегеран в незаконних поставках озброєнь хусит, в тому числі балістичних ракет, і заявило, що залишає за собою право відповідним чином відповісти на загрози Тегерана.

Нагадаємо, ППО Саудівської Аравії перехопили і знищили сім запущених прихильниками бунтівного руху “Ансар Аллах” (хусити) з Ємену ракет, в тому числі три в небі над столицею королівства.

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