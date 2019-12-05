Біатлоністка Джима принесла Україні першу медаль сезону Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Перший медальний успіх для збірної України принесла Юлія Джима, яка провела ідеальну індивідуальну гонку на першому етапі Кубка світу в Швеції з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Українка стала єдиною із сотні спортсменок, які стартували, що закрила всі 20 мішеней на вогневих рубежах. Вона посіла другий рядок, відставши від Жюстін Бреза (2 промахи) із Франції на 11,1 с. Трійку замкнула ще одна француженка Жюлья Сімон (2) +17,7 с.
Ще один дуже оптимістичний результат для української збірної показала Дарина Блашко, яка вже в своєму другому особистому старті на Кубку світу набрала кубкові очки, і всього секунди не дотягнулася до двадцятки найсильніших — 21-ша (2).
Віта Семеренко посіла 28 місце (3), Анастасія Меркушина також набрала очки — 31-ша (3), а Валентина Семеренко опинилася поза топ-40 — 57-ма (5).
У Кубку націй успішний виступ дівчат дозволив нашій команді піднятися на сьомий рядок. Лідирувати ж продовжує команда Швеції, яка випереджає суперниць із сусідньої Норвегії на 39 очок.
Зауважимо, що сьогодні учасники першого етапу Кубка світу отримають день відпочинку після найдовших дистанцій в календарі Остерсунда.