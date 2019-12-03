Біатлоністка Джима отримала травму перед індивідуальною гонкою КС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Участь провідної біатлоністки України Юлії Джими в майбутніх гонках першого етапу Кубку світу з біатлону постало під питання. Про це у коментарі "UA:Біатлон" розповів наставник жіночої збірної України Володимир Махлаєв, передає УНН.
Джима отримала пошкодження голови в рамках тренувального процесу.
"Незрозуміла ситуація щодо Джими, як там її травма. Буде поліпшення, буде все нормально – побіжить однозначно. Якщо будуть якісь болі, значить – ні. Вона на тренуванні зіткнулася лоб в лоб з представницею іншої команди. Одна їхала у протихід, а інша – на спуск. Отримала травму, зараз хворобливі відчуття у неї. Вирішили поки що її притримати", - розповів Махлаєв.
Зауважимо, що 5 грудня в Естерсунді відбудеться індивідуальна гонка Кубку світу з біатлону серед жінок.