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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Біатлоніст з України виборов "срібло" етапу Кубку IBU

Київ • УНН

 • 11325 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У заключний день п'ятого етапу Кубка IBU в місті Брезно-Осрблі пройшли дві гонки переслідування, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Біатлоніст з України виборов "срібло" етапу Кубку IBU

Чоловічий "персьют" приніс подіумний успіх українській збірній. Автором найкращого результату за переслідування став Руслан Ткаленко, який після спринту стартував шостим. Наш земляк припустився лише одного промаху на 4-х вогневих стрільбищах і відстав від тріумфатора норвежця Ендре Стрьомсхейма на 54,3 с. Норвежець двічі хибив на стрільбі.

Інші представники України на фініші опинилися набагато нижче:

Віталій Труш – 27 місце (2 промахи)
Андрій Доценко – 33 (7)
Руслан Бригадир – 42 (2).

Додамо, що в загальному рейтингу IBU Ткаленко йде 30-м. Найвищим у чоловіків є Доценко – 13-й і Сергій Семенов 16-й. Серед жінок Анастасія Меркушина займає 10-ту сходинку.

Нагадаємо, двоє українців потрапили в топ-10 спринту етапу Кубку світу з біатлону.

Українські Національні Новини

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