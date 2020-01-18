Биатлонист из Украины завоевал "серебро" этапа Кубка IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В заключительный день пятого этапа Кубка IBU в городе Брезно-Осрбли прошли две гонки преследования, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Мужской "персьют" принес подиумный успех украинской сборной. Автором лучшего результата за преследование стал Руслан Ткаленко, который после спринта стартовал шестым. Наш земляк допустил лишь один промах на 4-х огневых стрельбищах и отстал от триумфатора норвежца Эндре Стремсхейма на 54,3 с. Норвежец дважды промахивался на стрельбе.
Другие представители Украины на финише оказались гораздо ниже:
Виталий Труш - 27 место (2 промаха)
Андрей Доценко - 33 (7)
Руслан Бригадир - 42 (2).
Добавим, что в общем рейтинге IBU Ткаленко идет 30-м. Высшим у мужчин является Доценко - 13-й и Сергей Семенов 16-й. Среди женщин Анастасия Меркушина занимает 10-ю строчку.
Напомним, двое украинцев попали в топ-10 спринта этапа Кубка мира по биатлону.