Двоє українців потрапили в топ-10 спринту етапу Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на IBU.
Одразу четверо з п’яти українців провели обидва вогневі рубежів на “нуль”. Причому двом з чотирьох біатлоністів вдалося пробитися до чинної десятки на фініші: Артем Прима 8-й +27,3 с, а Дмитро Підручний 10-й з 34,8 с відставання.
Сергій Семенов та Антон Дудченко фінішували 36-м та 37-м відповідно, а Богдан Цимбал з 2 промахами 88-м.
Додамо, що золоту медаль завоював француз Мартен Фуркад, а його співвітчизник Фійон Майе став срібним призером. Трійку кращих замкнув німець Бенедікт Долль.