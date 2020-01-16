Двое украинцев попали в топ-10 спринта этапа Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В немецком Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на IBU.
Сразу четверо из пяти украинцев провели оба огневых рубежей на “ноль”. Причем двум из четырех биатлонистов удалось пробиться в действующую десятку на финише Артем Прима 8-й +27,3 сек, а Дмитрий Подручный 10-й с 34,8 сек отставания.
Сергей Семенов и Антон Дудченко финишировали 36-м и 37-м соответственно, а Богдан Цымбал с 2 промахами 88-м.
Добавим, что золотую медаль завоевал француз Мартен Фуркад, а его соотечественник Фийон Майе стал серебряным призером. Тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.