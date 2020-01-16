Двое украинцев попали в топ-10 спринта этапа Кубка мира по биатлону

Сразу четверо из пяти украинцев провели оба огневых рубежей на “ноль”. Причем двум из четырех биатлонистов удалось пробиться в действующую десятку на финише Артем Прима 8-й +27,3 сек, а Дмитрий Подручный 10-й с 34,8 сек отставания.

Сергей Семенов и Антон Дудченко финишировали 36-м и 37-м соответственно, а Богдан Цымбал с 2 промахами 88-м.

Добавим, что золотую медаль завоевал француз Мартен Фуркад, а его соотечественник Фийон Майе стал серебряным призером. Тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.