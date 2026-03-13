Біатлоніст Тарас Тарасюк став найкращим юним спортсменом лютого

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможця традиційного конкурсу "Найкращий юний спортсмен місяця". За підсумками лютого це звання отримав український біатлоніст Тарас Тарасюк, передає УНН із посиланням на НОК України.

17-річного спортсмена відзначили завдяки успішному виступу на чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків, що проходив у німецькому місті Арбер. Там Тарасюк здобув срібну медаль в індивідуальній гонці. Для нього це стала перша особиста нагорода на рівні юнацьких чемпіонатів світу.

Тарас Тарасюк народився у спортивній родині: його батько є особистим тренером, а старші сестри Ірина та Тетяна також займаються біатлоном. На міжнародній арені спортсмен дебютував у 2025 році.

Серед його досягнень — перемога на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025 у грузинському Бакуріані, де разом із Вікторією Хвостенко він виборов золоту медаль в одиночній змішаній естафеті. Крім того, у січні 2026 року Тарасюк разом із сестрою Тетяною став переможцем юніорського чемпіонату Європи в одиночній змішаній естафеті.

Саме срібна медаль чемпіонату світу серед юнаків, здобута наприкінці лютого 2026 року, стала підставою для визнання Тарасюка найкращим юним спортсменом місяця.

