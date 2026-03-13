Биатлонист Тарас Тарасюк стал лучшим юным спортсменом февраля

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины определила победителя традиционного конкурса "Лучший юный спортсмен месяца". По итогам февраля это звание получил украинский биатлонист Тарас Тарасюк, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

17-летнего спортсмена отметили благодаря успешному выступлению на чемпионате мира по биатлону среди юношей, который проходил в немецком городе Арбер. Там Тарасюк завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке. Для него это стала первая личная награда на уровне юношеских чемпионатов мира.

Тарас Тарасюк родился в спортивной семье: его отец является личным тренером, а старшие сестры Ирина и Татьяна также занимаются биатлоном. На международной арене спортсмен дебютировал в 2025 году.

Среди его достижений — победа на Европейском юношеском олимпийском фестивале-2025 в грузинском Бакуриани, где вместе с Викторией Хвостенко он завоевал золотую медаль в одиночной смешанной эстафете. Кроме того, в январе 2026 года Тарасюк вместе с сестрой Татьяной стал победителем юниорского чемпионата Европы в одиночной смешанной эстафете.

Именно серебряная медаль чемпионата мира среди юношей, завоеванная в конце февраля 2026 года, стала основанием для признания Тарасюка лучшим юным спортсменом месяца.

