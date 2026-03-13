Биатлонист Тарас Тарасюк стал лучшим юным спортсменом февраля

$44.160.1950.960.02
Эксклюзив
12:53 • 12357 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 14519 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 32830 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 63300 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 58665 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 88002 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 42698 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 27740 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21134 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23959 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию09:57
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны12:19
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца12:24
публикации
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 12361 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27567 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31733 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 88006 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 50323 просмотра
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца12:24
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию09:57
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отца12 марта, 14:36
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24
Биатлонист Тарас Тарасюк стал лучшим юным спортсменом февраля

Киев • УНН

 • 552 просмотра

НОК Украины признал 17-летнего биатлониста лучшим за серебро на чемпионате мира в Арбере. Это первая личная награда спортсмена на таком уровне.

Биатлонист Тарас Тарасюк стал лучшим юным спортсменом февраля

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины определила победителя традиционного конкурса "Лучший юный спортсмен месяца". По итогам февраля это звание получил украинский биатлонист Тарас Тарасюк, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

17-летнего спортсмена отметили благодаря успешному выступлению на чемпионате мира по биатлону среди юношей, который проходил в немецком городе Арбер. Там Тарасюк завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке. Для него это стала первая личная награда на уровне юношеских чемпионатов мира.

Тарас Тарасюк родился в спортивной семье: его отец является личным тренером, а старшие сестры Ирина и Татьяна также занимаются биатлоном. На международной арене спортсмен дебютировал в 2025 году.

Среди его достижений — победа на Европейском юношеском олимпийском фестивале-2025 в грузинском Бакуриани, где вместе с Викторией Хвостенко он завоевал золотую медаль в одиночной смешанной эстафете. Кроме того, в январе 2026 года Тарасюк вместе с сестрой Татьяной стал победителем юниорского чемпионата Европы в одиночной смешанной эстафете.

Именно серебряная медаль чемпионата мира среди юношей, завоеванная в конце февраля 2026 года, стала основанием для признания Тарасюка лучшим юным спортсменом месяца.

Напомним

18-летний Ярослав Лавренюк победил в категориях U20 и U23 в Альтенберге. Это лучший результат в истории выступлений сборной Украины в этом спорте.

Станислав Кармазин

Спорт
Золото
Украина