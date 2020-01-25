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Біатлон: тренери збірної України назвали склади естафет

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Тренерський штаб збірної України за підсумками перших двох змагальних днів у словенській Поклюці визначив склад змішаних естафет на шостому етапі Кубка світу. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.

Біатлон: тренери збірної України назвали склади естафет

В одиночній змішаній естафеті, яка розпочнеться 25 січня о 14:15 за київським часом, Україну представлятимуть лідер чоловічої команди Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина, яка має значний досвід саме в цьому виді програми.

У класичній змішаній естафеті, запланованій на 16:00, за «синьо-жовтих» виступатимуть Артем Тищенко та Артем Прима в чоловічій частині, Юлія Джима та Олена Підгрушна – в жіночій.

У неділю програму змагань у Поклюці завершать гонки з масовим стартом, до яких пробилися четверо українців – Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Олена Підгрушна.

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