Биатлон: тренеры сборной Украины назвали составы эстафет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Тренерский штаб сборной Украины по итогам первых двух соревновательных дней в словенской Поклюке определил состав смешанных эстафет на шестом этапе Кубка мира. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.
В одиночной смешанной эстафете, которая начнется 25 января в 14:15 по киевскому времени, Украину будут представлять лидер мужской команды Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина, которая имеет значительный опыт именно в этом виде программы.
В классической смешанной эстафете, запланированной на 16:00, за “сине-желтых” выступят Артем Тищенко и Артем Прима в мужской части, Юлия Джима и Елена Пидгрушная — в женской.
В воскресенье программу соревнований в Поклюке завершат гонки с массовым стартом, в которых пробились четверо украинский — Дмитрий Подручный, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.