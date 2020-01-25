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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Биатлон: тренеры сборной Украины назвали составы эстафет

Киев • УНН

 • 11145 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Тренерский штаб сборной Украины по итогам первых двух соревновательных дней в словенской Поклюке определил состав смешанных эстафет на шестом этапе Кубка мира. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Биатлон: тренеры сборной Украины назвали составы эстафет

В одиночной смешанной эстафете, которая начнется 25 января в 14:15 по киевскому времени, Украину будут представлять лидер мужской команды Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина, которая имеет значительный опыт именно в этом виде программы.

В классической смешанной эстафете, запланированной на 16:00, за “сине-желтых” выступят Артем Тищенко и Артем Прима в мужской части, Юлия Джима и Елена Пидгрушная — в женской.

В воскресенье программу соревнований в Поклюке завершат гонки с массовым стартом, в которых пробились четверо украинский — Дмитрий Подручный, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Украинские Национальные Новости

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