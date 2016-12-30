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Безробітний з ножем напав на чоловіка у Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Харкові безробітний з ножем напав на незнайомого чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

До хірургічного відділення лікарні швидкої з квартири будинку на вулиці Гвардійців Широнінців був доставлений 32-річний чоловік. У нього констатовано колото-різане поранення черевної порожнини та попереку.

Як встановили правоохоронці, ввечері постраждалий був в гостях. Коли вийшов на сходовий майданчик покурити, між ним та невідомими йому особами на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин стався конфлікт. Потім він переріс у бійку, під час якої один з чоловіків наніс йому удари ножем.

У скоєнні злочину викритий 42-річний безробітний чоловік. Речовий доказ – кухонний ніж – вилучений.

Зловмиснику вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Українські Національні Новини

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