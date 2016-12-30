Безработный с ножом напал на мужчину в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Харькове безработный с ножом напал на незнакомого мужчину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
В хирургическое отделение больницы скорой из квартиры дома на улице Гвардейцев Широнинцев был доставлен 32-летний мужчина. У него констатировано колото-резаное ранение брюшной полости и поясницы.
Как установили правоохранители, вечером пострадавший был в гостях. Когда вышел на лестничную площадку покурить, между ним и неизвестными ему лицами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт. Затем он перерос в драку, во время которой один из мужчин нанес ему удары ножом.
В совершении преступления изобличен 42-летний безработный мужчина. Вещественное доказательство - кухонный нож - изъят.
Злоумышленнику вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.