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11 марта, 14:39 • 144605 просмотра

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Безработный с ножом напал на мужчину в Харькове

Безработный с ножом напал на мужчину в Харькове

Киев • УНН

 • 7601 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Харькове безработный с ножом напал на незнакомого мужчину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

В хирургическое отделение больницы скорой из квартиры дома на улице Гвардейцев Широнинцев был доставлен 32-летний мужчина. У него констатировано колото-резаное ранение брюшной полости и поясницы.

Как установили правоохранители, вечером пострадавший был в гостях. Когда вышел на лестничную площадку покурить, между ним и неизвестными ему лицами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт. Затем он перерос в драку, во время которой один из мужчин нанес ему удары ножом.

В совершении преступления изобличен 42-летний безработный мужчина. Вещественное доказательство - кухонный нож - изъят.

Злоумышленнику вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Украинские Национальные Новости

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