Безпілотник ОБСЄ обстріляли біля ділянки розведення у районі Петрівського
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Під час польоту над місцевістю неподалік ділянки розведення сил і засобів у районі Петрівського і біля неї по безпілотнику місії ОБСЄ було відкрито вогонь зі стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт місії.
“Здійснюючи політ безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) і над нею, члени патруля Місії чули 30 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 400 м на схід”, — йдеться у звіті.
За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав орієнтовно за 500 м на схід, поблизу північно-східного краю ділянки розведення (для отримання інформації про подібний інцидент у цьому районі див. Щоденний звіт СММ від 16 червня 2020 року).
Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА та залишили цей район.
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