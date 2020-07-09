Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения в районе Петровского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Во время полета над местностью неподалеку участка разведения сил и средств в районе Петровского и волзе него по беспилотнику миссии ОБСЕ был открыт огонь из стрелкового оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет миссии.
"Совершая полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и над ним, члены патруля Миссии слышали 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 400 м на восток", - говорится в отчете.
По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего ориентировочно в 500 м к востоку, вблизи северо-восточного края участка разведения (для получения информации о подобном инциденте в этом районе см. Ежедневный отчет СММ от 16 июня 2020 года).
Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и оставили этот район.
Напомним, в США обеспокоены безопасностью миссии ОБСЕ на Донбассе.