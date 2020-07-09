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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 23012 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 116419 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120400 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102929 просмотра

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Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения в районе Петровского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Во время полета над местностью неподалеку участка разведения сил и средств в районе Петровского и волзе него по беспилотнику миссии ОБСЕ был открыт огонь из стрелкового оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет миссии.

"Совершая полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и над ним, члены патруля Миссии слышали 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 400 м на восток", - говорится в отчете.

По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего ориентировочно в 500 м к востоку, вблизи северо-восточного края участка разведения (для получения информации о подобном инциденте в этом районе см. Ежедневный отчет СММ от 16 июня 2020 года).

Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и оставили этот район.

Напомним, в США обеспокоены безопасностью миссии ОБСЕ на Донбассе.

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