У США стурбовані безпекою місії ОБСЄ на Донбасі

“Ми стурбовані низкою недавніх серйозних інцидентів, під час яких спостерігачі піддавалися обстрілу зі стрілецької зброї або були вибухи поблизу їхніх позицій. Безпека спостерігачів СММ повинні бути найвищим пріоритетом для всіх держав-учасників, і ми вітаємо ваші постійні зусилля щодо забезпечення їх благополуччя”, - сказав дипломат.

Він також наголосив на необхідності забезпечення пересування СММ по всій території України.

“Тим не менше сили, очолювані Росією, продовжують переслідувати спостерігачів і затримувати або блокувати їх пересування. У період з квітня по червень пересування СММ було обмежено 273 рази; усі, крім 11 таких випадків, відбулися на території, контрольованій Росією”, - повідомив Гілмор.

Окрім того, він згадав про більш ніж 150 випадків перешкод сигналам безпілотних літальних апаратів, які призвели до втрати або пошкодження п’яти міні-безпілотників.

Також, за його словами, з 1 червня Місія повідомила про три випадки, коли камери СММ піддавалися нападам з боку російських сил і були або пошкоджені, або знищені.

“БПЛА і камери є невід’ємним компонентом операцій СММ, особливо в період, коли Місія діє при скороченому штаті. Чи не бентежить моїх російських колег те, що їх маріонеткові сили тиждень за тижнем займаються подібним дрібним вандалізмом, знищуючи майно цієї організації, за яке платять члени цієї ради? Можна подумати, що, відверто кажучи, елементарна самоповага могла б змусити їх покласти край такій поведінці”, - додав посол.

Як повідомляв УНН, на початку червня в районі Петровського обстріляли камери ОБСЄ, що стежили за ділянкою розведення.