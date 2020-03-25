Безпека дітей на карантині: у деяких областях дитячі майданчики під забороною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Під час карантину батькам рекомендують не гуляти з дітьми на дитячих майданчиках, у деяких областях вже діє заборона. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook ЄМалятко.
"Дитячі майданчики - під забороною. Під час карантину батькам з дітьми не слід відвідувати дитячі та спортивні майданчики", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, чому важливо дотримуватися правила:
- слід зберігати соціальну дистанцію - тобто не наближатися одне до одного менше ніж на півтора метри. Маленькі діти можуть не усвідомлювати цього, особливо під час активних ігор - тому на час карантину їх краще обмежити.
- є докази, що на деяких поверхнях вірус може жити від декількох годин до декількох днів. Тому краще уникати спортивних, ігрових конструкцій та інших поверхонь, яких торкається багато людей.
"Заборона відвідувати дитячі та спортивні майданчики уже діє у Києві, Тернополі, Хмельницькому, Бердичеві. У інших містах проводиться регулярна дезінфекція, проте користування майданчиками все ж потрібно обмежити", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.