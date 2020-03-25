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Безопасность детей на карантине: в некоторых областях детские площадки под запретом

Безопасность детей на карантине: в некоторых областях детские площадки под запретом

Киев  •  УНН

 • 50303 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Во время карантина родителям рекомендуют не гулять с детьми на детских площадках, в некоторых областях уже действует запрет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook ЕМалятко.

"Детские площадки - под запретом. Во время карантина родителям с детьми не следует посещать детские и спортивные площадки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, почему важно соблюдать правила:

- следует сохранять социальную дистанцию - то есть не приближаться друг к другу менее чем на полтора метра. Маленькие дети могут не осознавать этого, особенно во время активных игр - поэтому на время карантина их лучше ограничить.

- есть доказательства, что на некоторых поверхностях вирус может жить от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому лучше избегать спортивных, игровых конструкций и других поверхностей, которых касается много людей.

"Запрет посещать детские и спортивные площадки уже действует в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Бердичеве. В других городах проводится регулярная дезинфекция, однако пользования площадками все же нужно ограничить", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

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