Безквитковий пасажир пережив 11-годинний переліт у колісній ніші з Африки до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Безквиткового пасажира знайшли живим у ніші переднього колеса вантажного літака, що прямував з Південної Африки до Нідерландів. Про це пише УНН з посиланням на ABC News.
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Влада виявила людину, яка ховалася після того, як літак приземлився в амстердамському аеропорту Схіпхо. Він був доставлений до лікарні у стабільному стані, повідомив ABC News представник голландської поліції.
Ім'я чоловіка не розголошується. Його вік та національність невідомі.
Вантажний рейс летів 11 годин з Йоганнесбурга в Амстердам із зупинкою в Найробі. За словами представника голландської поліції, неясно, як до літака міг забратися пасажир. Там висинули припущення, що це могло трапитися на шасі літака в Південній Африці чи Кенії.
Розслідування інциденту продовжується.
Додамо
Безквиткові пасажири рідко витримують тривалі польоти через низькі температури і низький рівень кисню на великих висотах.