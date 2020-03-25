Виробників курятини без антибіотиків назвуть на початку квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На початку квітня стане відомо, хто з українських виробників не застосовує антибіотики при виробництві курятини. Про це у коментарі УНН повідомив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.
"Перші результати аудиту заплановані на 7-10 квітня. Тобто – через три місяці від початку моніторингу українських виробництв, який стартував 1 січня", - розповів Карпенко, додавши, що лабораторні дослідження відібраних зразків курятини тривають.
Тим часом про виробництво курятини та яєць без антибіотиків заявили вже три українські виробники. Мова про:
- Групу компаній МХП (ТМ "Наша Ряба");
- ЗАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" (ТМ "Епікур");
- ТОВ "Ясенсвіт" ГК "Ovostar Union" (ТМ "Ясенсвіт").
"Чекаємо на результати аудиту. Тим паче, що попит на курятину сьогодні, на тлі розповсюдження коронавірусу, підвищений", - каже Карпенко.
Експерти кажуть, що під час епідемій дуже важливо дотримуватися правильного харчування і всіляко підтримувати свою імунну систему. Їсти більше імбиру, цибулі, гострого перцю, курятини і відварної риби.
При цьому фахівці заспокоюють, що інфекція коронавірусу не передається через їжу. І хоча ніякої небезпеки у вимитих і термічно оброблених продуктах немає, краще обирати герметично запаковані продукти харчування, рекомендують лікарі-інфекціоністи.