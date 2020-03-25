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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Производителей курятины без антибиотиков назовут в начале апреля

Производителей курятины без антибиотиков назовут в начале апреля

Киев  •  УНН

 • 24048 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В начале апреля станет известно, кто из украинских производителей не применяет антибиотики при производстве курятины. Об этом в комментарии УНН сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

"Первые результаты аудита запланированы на 7-10 апреля. То есть - через три месяца после начала мониторинга украинских производств, который стартовал 1 января", - рассказал Карпенко, добавив, что лабораторные исследования отобранных образцов курятины продолжаются.

Между тем о производстве курятины и яиц без антибиотиков заявили уже три украинских производителя. Речь о:

- Группе компаний МХП (ТМ "Наша Ряба")

- ЗАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (ТМ "Эпикур")

- ООО "Ясенсвит" ГК "Ovostar Union" (ТМ "Ясенсвит").

"Ждем результатов аудита. Тем более, что спрос на курятину сегодня, на фоне распространения коронавируса, повышенный", - говорит Карпенко.

Эксперты говорят, что во время эпидемий очень важно придерживаться правильного питания и всячески поддерживать свою иммунную систему. Есть больше имбиря, лука, острого перца, курятины и отварной рыбы.

При этом специалисты успокаивают, что инфекция коронавируса не передается через пищу. И хотя никакой опасности в вымытых и термически обработанных продуктах нет, лучше выбирать герметично упакованные продукты питания, рекомендуют врачи-инфекционисты.

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