Без світла, тепла і води: чому у Світловодську не можуть впоратись із НС

“Гріються обігрівачами, що приводить до виходу з ладу наших підстанцій, загорання кабелів, і внаслідок цього люди, які живуть в багатоповерхівках, не мають ані тепла, ані світла, ані води. Оскільки згорає проводка — насоси не можуть подавати воду. У нас надзвичайна ситуація не знята і, мабуть, не скоро зніметься”, — сказав Юрій Сапянов.

Він також додав, що зараз відсутнє опалення, яке могло б підтримувати температурні норми в школах та дитячих садочках. Справно працюють котельні № 1, 4, 5 і 6, а 2 та 3 мають проблеми з теплопостачанням.

“Спеціалісти, які працювали в цій галузі, повідомили, що без зміни керівництва, без бажання, не буде ніяких заходів щодо покращення надання опалення. Ми намагаємося в протоколі нашого штабу прописати ці заходи, але в кожного є своє бачення, звинувачують працівників штабу у злому умислі або бездіяльності. Керівництво „СвітловодськПобут“ знову самоусунулось, втекло із засідання, сказало, що у них надзвичайна ситуація. Яка може бути надзвичайна ситуація, окрім того, що зараз є — я не знаю”, — зазначив Сапянов.

Секретар зазначив, що у місті третю добу працюють фахівці з Кривого Рогу, які вивчають ситуацію щодо неспроможності котелень надавати безперебійне тепло. Висновки комісія обіцяла надати на завтра.

“Начальника управління освіти на штабі немає, директора з „СвітловодськПобут“ немає. Відсутній стан нормального опалення в дитячих садочках, який би відповідав санітарним вимогам. Групи зведені. Хто може — ходить. Я, наприклад, свою доньку тримаю вдома, я не можу водити в таких холод”, — сказав Сапянов.

На його думку, єдиний вихід — це перехід на міні-котельні. Однак, здійснити його не просто, адже у переході є бюрократична складова - потрібне погодження, а також наявність коштів в міському бюджеті. Разом з тим, встановити самі котельні можна за місяць.

“Сьогодні наказом вивели дітей в школи. Але представники батьківських комітетів і батьки констатують, що температура, яка є в приміщеннях, — недостатня. Діти мерзнуть, а обігрівачі електричні, які зараз повмикали, — це заборонено законодавством, це пожежонебезпечно. Можуть бути наслідки, за які відповідатиме саме міська влада вже, якщо вона не звертатиме уваги. Ми в штабі своїм рішенням заборонимо навчатися в таких приміщеннях”, — додав Сапянов.

Нагадаємо, у школах Світловодська досі холодні батареї.

Раніше УНН повідомляв, що у Світловодську ремонтні бригади комунальних підприємств все ще продовжують роботи із ліквідації проривів тепломережі, які сталися 25 листопада.