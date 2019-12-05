Без света, тепла и воды: почему в Светловодске не могут справиться с ЧП

"Греются обогревателями, что приводит к выходу из строя наших подстанций, возгоранию кабелей, и вследствие этого люди, которые живут в многоэтажках, не имеют ни тепла, ни света, ни воды. Поскольку сгорает проводка - насосы не могут подавать воду. У нас чрезвычайная ситуация не снята и, видимо, не скоро снимется", - сказал Юрий Сапянов.

Он также добавил, что сейчас отсутствует отопление, которое могло бы поддерживать температурные нормы в школах и детских садах. Исправно работают котельные № 1, 4, 5 и 6, а 2 и 3 имеют проблемы с теплоснабжением.

"Специалисты, которые работали в этой области, сообщили, что без смены руководства, без желания, не будет никаких мероприятий по улучшению подачи отопления. Мы стараемся в протоколе нашего штаба прописать эти меры, но у каждого есть свое видение, обвиняют работников штаба в злом умысле или бездействия. Руководство "Светловодскпобут" снова самоустранилось, сбежали с заседания, сказало, что у них чрезвычайная ситуация. Какая может быть чрезвычайная ситуация, кроме той, что есть - я не знаю", - отметил Сапянов.

Секретарь отметил, что в городе третьи сутки работают специалисты из Кривого Рога, которые изучают ситуацию несостоятельности котельных предоставлять бесперебойное тепло. Выводы комиссия обещала предоставить завтра.

"Начальника управления образования на штабе нет, директора "Светловодскпобут" нет. Отсутствует нормальное отопление в детских садах, которое бы отвечало требованиям. Группы сведены. Кто может - ходит. Я, например, свою дочь держу дома, я не могу водить в таких холод", - сказал Сапянов.

По его мнению, единственный выход - это переход на мини-котельные. Однако, осуществить его не просто, ведь в переходе есть бюрократическая составляющая - нужно согласование, а также наличие средств в городском бюджете. Вместе с тем, установить сами котельные можно за месяц.

"Сегодня приказом вывели детей в школы. Но представители родительских комитетов и родители констатируют, что температура, которая есть в помещениях, - недостаточна. Дети мерзнут, а обогреватели электрические, что сейчас включили, - это запрещено законодательством, это пожароопасно. Могут быть последствия, за которые будут отвечать именно городские власти уже, если они не будут обращать внимания. Мы в штабе своим решением запретим учиться в таких помещениях", - добавил Сапянов.

Напомним, в школах Светловодска до сих пор холодные батареи.

Ранее УНН сообщал, что в Светловодске ремонтные бригады коммунальных предприятий все еще продолжают работы по ликвидации прорывов теплосети, которые произошли 25 ноября.