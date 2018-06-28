Без світла через негоду залишились 144 населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Через складні погодні умови вночі було знеструмлено 144 населених пункти у п'яти областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“Вночі 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 144 населених пункти у 5 областях”, — сказано у повідомленні.
У Полтавській області без світла залишились 58 населених пунктів, Дніпропетровській — 52, Київській — 28 та по три населених пункти у Кіровоградській та Запорізькій областях.
“До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, — зазначили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, синоптики попереджають про значне ускладення погодних умов внаслідок злив, шквалів і граду по всій території України, крім Приазов’я, протягом 28-29 червня.