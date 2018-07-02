Без світла через негоду залишаються 42 населені пункти

“Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 42 населені пункти у двох областях, а саме: Дніпропетровська — 38 н.п. та Луганська — 4 н.п.”, — сказано у повідомленні.

Окрім того, внаслідок інтенсивних опадів і поривів вітру було зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об’єктів житлової сфери.

У Львівській області залишаються підтопленими три присадибні ділянки та три підвали житлових будинків в с.Зарічне Стрийського р-ну. Зазначається, що всього в чотирьох районах області було підтоплено 60 присадибних ділянок, 25 житлових будинків та 9 підвалів житлових будинків. А також пошкоджено дві дороги місцевого значення.

Наразі проводяться роботи з відновлення електропостачання, відкачки води та ліквідації наслідків негоди. Погодні умови стабілізувались.

Як повідомляв УНН, у понеділок 2 липня очікується переважно суха і тепла погода. Опади у вигляді дощу очікуються на Заході, Півночі і центральних регіонах країни.