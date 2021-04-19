Без масок, але з тестами на COVID-19: у Британії влаштовують концерт на 5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У британському Ліверпулі влаштують пілотний захід – концерт на 5 тисяч осіб із тестуванням на коронавірус, проте без дотримання карантинних обмежень. Про це повідомляє DW, передає УНН.
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Захід відбудеться 2 травня, за участі рок-гурту Blossoms. Концерт є частиною пілотного проекту британського уряду. Глядачі повинні будуть зробити тест на коронавірус до та після концерту. Оскільки тестування на коронавірус є ключовим для відновлення проведення масових заходів, пояснив міністр культури Великої Британії Олівер Дауден.
Варто зазначити, що на самому заході глядачі перебуватимуть без масок і без дотримання дистанції. Щодо обмежень – то на концерт не зможуть потрапити вагітні чи люди із вразливим здоров’ям. За допомогою тестування учасників масового заходу Британія намагається зрозуміти шляхи поширенні коронавірусу, ефективність тестування перед масовими заходами тощо.