Без масок, но с тестами на COVID-19: в Британии устраивают концерт на 5 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В британском Ливерпуле устроят пилотное мероприятие - концерт на 5000 человек с тестированием на коронавирус, но без соблюдения карантина. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Детали
Мероприятие состоится 2 мая, при участии рок-группы Blossoms. Концерт является частью пилотного проекта британского правительства. Зрители должны будут сделать тест на коронавирус до и после концерта. Поскольку тестирование на коронавирус является ключевым для восстановления проведения массовых мероприятий, пояснил министр культуры Великобритании Оливер Дауден.
Стоит отметить, что на самом мероприятии зрители будут находиться без масок и без соблюдения дистанции. Что касается ограничений, то на концерт не смогут попасть беременные или люди с уязвимым здоровьем. С помощью тестирования участников массового мероприятия Великобритания пытается понять пути распространении коронавируса, эффективность тестирования перед массовыми мероприятиями и тому подобное.