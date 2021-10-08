Бердянськ: на відомому курорті розгорнули мережу туристичних веб-камер

Бердянськ поступово перетворюється в курорт, визначні пам’ятки і популярні фотозони якого практично повністю доступні до перегляду онлайн. Раніше трансляції тут велися в основному з міських пляжів, але тепер в об’єктив веб-камер потрапили популярні серед городян і відпочивальників фотозони, житлові райони міста, а також знакові для Бердянська архітектурні об’єкти і споруди.

Так, силами редакції “Кирилівка.Укр” за технічної підтримки інтернет-провайдера ONet була розгорнута нова мережа з 9 онлайн веб-камер для туристичного проєкту НМП “Бердянськ”.

Найцікавіші з нових камер встановлено на Приморській площі і в мікрорайоні АЗМОЛ. Так, об’єктив однією з камер спрямований в бік Бердянської затоки і охоплює альтанку “Бердянськ” і міську концертну сцену. Друга і третя камери розташовані в найвищій частині міста і транслюють вид на Верхній Бердянський маяк, а також забезпечують панорамний вид на місто і морський порт.

Додатково була запущена панорамна веб-камера, встановлена на будівлі міського РАГСу, і 5 веб-камер з видами на острів Дзендзик і пляжі готелів “Summer Hotel”, “Лоцман”, “Аркада” і “Амальтея”. Всього на даний момент мережа веб-камер включає 18 точок трансляції, які доступні на сайті berd.ua.

На думку туристичних експертів така діджиталізація має велике значення як для розвитку самого Бердянська, так і для популяризації азовських курортів в цілому:

“Сьогодні, у зв’язку з ситуацією з медузами, особливо важливо підтримати курорти Азовського моря і показати їх привабливість, незважаючи на тимчасові природні форс-мажори. В цьому плані візуальні методи презентації були і залишаються найбільш ефективними. За допомогою веб-камер ми можемо показати, наскільки красиве і цікаве Приазов’я в рамках України, причому не тільки влітку, а й цілий рік. Важливо, щоб люди не піддавалися паніці, яка часто спровокована і перебільшена деякими ЗМІ, а могли в будь-який зручний час своїми очима побачити, що відбувається на узбережжі”, — коментує новинку Денис Катюха, власник бази відпочинку “Адмірал”, яка розташована на узбережжі Азовського моря.

Таким чином, кількість високоякісних онлайн-трансляцій з Бердянська, організованих медіа-ентузіастами, збільшується з кожним роком і допомагає курорту привабити нових відпочивальників, що особливо актуально з урахуванням масових інформаційних атак на вітчизняні рекреаційні зони Приазов’я і проблеми з навалою медуз.