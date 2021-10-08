Бердянск: на известном курорте развернули сеть туристических веб-камер

Бердянск постепенно превращается в курорт, достопримечательности и популярные фотозоны которого практически полностью доступны к просмотру онлайн. Ранее трансляции здесь велись в основном с городских пляжей, но теперь в объектив веб-камер попали популярные среди горожан и отдыхающих фотозоны, жилые районы города, а также знаковые для Бердянска архитектурные объекты и сооружения.

Так, силами редакции “Кирилловка.Укр” при технической поддержке интернет-провайдера ONet была развернута новая сеть из 9 онлайн веб-камер для туристического проекта НМП “Бердянск”.

Наиболее интересные из новых камер установлены на Приморской площади и в микрорайоне АЗМОЛ. Так, объектив одной из камер направлен в сторону Бердянского залива и захватывает беседку “Бердянск” и городскую концертную сцену. Вторая и третья камеры расположены в самой высокой части города и транслируют вид на Верхний Бердянский маяк, а также обеспечивают панорамный вид на город и морской порт.

Дополнительно была запущена панорамная веб-камера, установленная на здании городского ЗАГСа, и 5 веб-камер с видами на остров Дзендзик и пляжи отелей “Summer Hotel”, “Лоцман”, “Аркада” и “Амальтея”. Всего на данный момент сеть веб-камер включает 18 точек трансляции, которые доступны на сайте berd.ua.

По мнению туристических экспертов такая диджитализация имеет большое значение как для развития самого Бердянска, так и для популяризации азовских курортов в целом:

“Сегодня, в связи с ситуацией с медузами, особенно важно поддержать курорты Азовского моря и показать их привлекательность, несмотря на временные природные форс-мажоры. В этом плане визуальные методы презентации были и остаются наиболее эффективными. С помощью веб-камер мы можем показать, насколько красивое и интересное Приазовье в рамках Украины, причем не только летом, но и круглый год. Важно, чтобы люди не поддавались панике, которая часто спровоцирована и преувеличена некоторыми СМИ, а могли в любое удобное время своими глазами увидеть, что происходит на побережье”, — комментирует новинку Денис Катюха, владелец базы отдыха “Адмирал”, которая расположена на побережье Азовского моря.

Таким образом, количество высококачественных онлайн-трансляций из Бердянска, организованных медиа-энтузиастами, увеличивается с каждым годом и помогает курорту найти новых отдыхающих, что особенно актуально с учетом массовых информационных атак на отечественные рекреационные зоны Приазовья и проблемы с нашествием медуз.