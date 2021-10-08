Бердянск: на известном курорте развернули сеть туристических веб-камер

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105755 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 114639 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103026 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102557 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 130111 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120008 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 157904 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143040 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179466 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172908 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

Советник Трампа раскрыл детали напряженной встречи с Зеленским в Белом доме

2 марта, 11:50 • 106893 просмотра
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 102565 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 38095 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 50394 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 62628 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 114631 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 130104 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 299918 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 266809 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 251685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 105750 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118486 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 157902 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116506 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116136 просмотра
Актуальное
Бердянск: на известном курорте развернули сеть туристических веб-камер

Бердянск: на известном курорте развернули сеть туристических веб-камер

Киев  •  УНН

 • 22942 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Курортный Бердянск пополнился сразу 9 онлайн веб-камерами с видами на такие достопримечательности как Бердянский Верхний Маяк и морской торговый порт, знаменитую Ротонду, ботиевскую ВЭС, остров Дзенздик, а также пляжи Бердянской косы.

Бердянск постепенно превращается в курорт, достопримечательности и популярные фотозоны которого практически полностью доступны к просмотру онлайн. Ранее трансляции здесь велись в основном с городских пляжей, но теперь в объектив веб-камер попали популярные среди горожан и отдыхающих фотозоны, жилые районы города, а также знаковые для Бердянска архитектурные объекты и сооружения.

Так, силами редакции “Кирилловка.Укр” при технической поддержке интернет-провайдера ONet была развернута новая сеть из 9 онлайн веб-камер для туристического проекта НМП “Бердянск”.

Наиболее интересные из новых камер установлены на Приморской площади и в микрорайоне АЗМОЛ. Так, объектив одной из камер направлен в сторону Бердянского залива и захватывает беседку “Бердянск” и городскую концертную сцену. Вторая и третья камеры расположены в самой высокой части города и транслируют вид на Верхний Бердянский маяк, а также обеспечивают панорамный вид на город и морской порт.

Дополнительно была запущена панорамная веб-камера, установленная на здании городского ЗАГСа, и 5 веб-камер с видами на остров Дзендзик и пляжи отелей “Summer Hotel”, “Лоцман”, “Аркада” и “Амальтея”. Всего на данный момент сеть веб-камер включает 18 точек трансляции, которые доступны на сайте berd.ua.

По мнению туристических экспертов такая диджитализация имеет большое значение как для развития самого Бердянска, так и для популяризации азовских курортов в целом:

“Сегодня, в связи с ситуацией с медузами, особенно важно поддержать курорты Азовского моря и показать их привлекательность, несмотря на временные природные форс-мажоры. В этом плане визуальные методы презентации были и остаются наиболее эффективными. С помощью веб-камер мы можем показать, насколько красивое и интересное Приазовье в рамках Украины, причем не только летом, но и круглый год. Важно, чтобы люди не поддавались панике, которая часто спровоцирована и преувеличена некоторыми СМИ, а могли в любое удобное время своими глазами увидеть, что происходит на побережье”, — комментирует новинку Денис Катюха, владелец базы отдыха “Адмирал”, которая расположена на побережье Азовского моря.

Таким образом, количество высококачественных онлайн-трансляций из Бердянска, организованных медиа-энтузиастами, увеличивается с каждым годом и помогает курорту найти новых отдыхающих, что особенно актуально с учетом массовых информационных атак на отечественные рекреационные зоны Приазовья и проблемы с нашествием медуз.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы