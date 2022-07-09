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Бен Воллес заявив, що не буде висуватися на посаду лідера Консервативної партії

Бен Воллес заявив, що не буде висуватися на посаду лідера Консервативної партії

Київ • УНН

 • 400772 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Після ретельного обговорення з колегами та батьками, я прийняв рішення не брати участь у конкурсі на посаду лідера Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли підтримати мене”, – написа Воллес.

Деталі

Він додав, що це був нелегкий вибір. Воллес заявив, що продовжуватиме свою роботу в якості міністра оборони країні, та побажав успіху всім кандидатам.

Доповнення

Британське видання Sky News повідомило, що Бен Воллес обговорює можливість висування своєї кандидатури на посаду лідера Консервативної партії зі своєю сім'єю, перш ніж ухвалити рішення.

Міністр оборони Великої Британії є фаворитом у Консервативній партії, щоб замінити Бориса Джонсона на посаді лідера партії та прем'єр-міністра.

Нагадаємо

7 липня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку.  Зі складу уряду Джонсона вийшли 53 політика.

Напередодні Джонсон повністю оновив Кабінет міністрів.

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